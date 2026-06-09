Kocamektep'e Destek Vurgusu - Son Dakika
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Kocamektep'e Destek Vurgusu

Kocamektep\'e Destek Vurgusu
09.06.2026 15:42
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Kocamektepliler Vakfı'nın etkinliğine katılarak desteklerini açıkladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Kocamektepliler Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keşkek Günü'ne katıldı. Başkan Subaşıoğlu, Denizli Lisesi'ne verdiği önemi açıkladı, Kocamektep'in vazgeçilmez olduğunu anlattı, "Kocamektepliyim. Kocamektep'in yanındayım." dedi.

Kocamektepliler Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keşkek Günü yoğun bir katılımla gerçekleşti ve renkli görüntülere sahne oldu. Güne Ak Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Vakıf yöneticileri ve üyeler katıldı.

Başkan Subaşıoğlu, günde yaptığı konuşmada, "Kocamektep mezunu değilim ama Kocamektep mezunu olmamam, Kocamektepli olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Kocamektepliyim. Kocamektep'in yanındayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşıoğlu, "Cumhuriyet döneminin en önemli eğitim projesi ve 155. Yıl. Biliyorsunuz kıdem çok önemli. Kurumları ayakta tutan, kurumları derinleştiren bir çok faktör var ama en önemlisi kıdem. 155 yıldır sürdürülen çok önemli bir gelenek. Onun için Kocamektep mezunu değilim ama bir Denizlili olarak Kocamektepliyim" ifadelerine yer verdi.

"Sevenleri çok fazla"

Denizli Lisesi'nin büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Kronoloji çok önemli. Nereden geldiğimiz çok kıymetli. Cumhuriyet döneminin iller bazında bütün zeki öğrencileri kuşatan, kucaklayan önemli liseleri var. Kayseri Lisesi, Afyon Lisesi... Bunlardan birtanesi de Denizli Lisesi, Kocamektep. Son derece kıymetli derin bir tarihi var. Bütün Denizli'yi sarmış, kökleri var. Binlerce mezunları var. Manevi bir hinterlandı, destekçileri, sevenleri çok fazla. Bütün bunların ötesinde mezunları, öğretmenleri de aşan aslında kurumlar sosyoloji bakımından da kıymetli olan bir şey var. İnsanların üstünde bir kurumsal değer var. Tıpkı bugün nesnelerin interneti konuşuluyorsa aynı zamanda kurumlarında bir şehirdeki etkisinin de ayrıca konuşulması gerekiyor. Bunu çok kıymetli buluyorum" dedi.

"AK Parti olarak destekçisiyiz"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti olarak Kocamektep'in destekçisi olduklarının altını çizdi. "Mütevelli heyetimiz ne yapmak istiyorsa, nasıl yapmak istiyorsa istişareye varız" diyen Başkan Subaşıoğlu, "Biz AK Parti olarak Nihat Zeybekci bakanımızla, milletvekillerimizle beraber Kocamektep'in tam anlamıyla arkasındayız, destekçisiyiz. Mütevelli heyetimiz ne yapmak istiyorsa, nasıl yapmak istiyorsa istişareye varız ki Bekir beyin başkanlığında zaten yapıyoruz. Bu mektebin fonksiyonunda hep 'mektep' olarak kalması, başka bir fonksiyona dönüşmemesi, ikincisi bu okulun daha nitelikli, niteliğinin geliştirilmesi anlamında da proje okulu olarak, puanla öğrenci alan bir pozisyona kavuşturulmasıyla beraber, şehrimizin adını taşıyan bu önemli kurumun, kıyamete kadar öğrenci yetiştireceğini biliyorum inanıyorum. Onun için bu keşkeğimize, keşkeğimizin içindeki tüm renklerle beraber Denizli Lisesi sevenlerine teşekkür ediyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Denizli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kocamektep'e Destek Vurgusu - Son Dakika

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