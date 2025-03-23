Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Ekrem İmamoğlu\'na Destek Verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Koçarlı İlçe Başkanlığı'nda Aydın Büyükşehir Belediye Bakanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte ön seçim oyunu kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eşi Tülay Arıcı, oğlu Öztuğ Umut ve kızı Naz ile birlikte oyunu kullanan Başkan Arıcı "Herşey çok güzel olacak" dedi.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arıcı, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını şiddetle kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"16 milyon seçmenin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve bugün Cumhurbaşkanı adayımız olan Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Buradaki tüm gençlerimizle, tüm örgütümüzle birlikte bu adaletsizliğe hayır diyoruz. Biz buradaki gençlerle diyoruz ki: Her şey çok güzel olacak" - AYDIN