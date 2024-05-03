Koçarlı Belediye Başkanı, hesap tutarsızlıklarını açıkladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı, belediyenin ekonomik durumu ve devraldıkları hesaplarla ilgili meclis üyelerine ve basın mensuplarına bilgi verdi. Karşılaştıkları hesaplar ve yapılan harcama kalemleri ile ilgili ciddi bir tutarsızlıklar karşılaştıklarını belirten Arıcı, belediyenin haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra karşılaştıkları hesapların oldukça şaşırtıcı olduğunu kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, alınan çalı süpürgeler, halk ekmek fırınına alınan unlar ve çeşitli kişilere yapılan ilginç ödemeler hakkında yasal yollardan haklarını arayacaklarını söyledi. Arıcı ayrıca Koçarlı Belediyesi'nden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'e biri Belediye kasasından diğeri de belediyeye ait şirketten aylık 2 asgari ücret avukatlık ücreti ödendiğini de söyledi.

Seçimi kazanıp göreve başladıkları gün itibari ile hem maddi, hem manevi anlamda travmatik bir durumla karşılaştıklarını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Biz şuanda maaşları ödeyemez durumdayız. Böyle bir durumda ben de maaş almayacağım. Belediyede işçiler ve devletin kadrolu memur çalışanları, bugün yarım maaş alırken önceki dönem belediye başkanının en yakın adamı şirket müdürü Mehmet K.'in maaşı net 60 bin TL'dir. Bu maaşın hakkını verecek hangi görevleri layığıyla yerine getirmiş? Bu şahsı bir kez çalışırken gören olmuş mu? Mehmet K, seçimden hemen önce toplamda 300 bin TL içeride kalan parasını alıp bugün kayıplara karışarak bir de utanmadan beni işten çıkartın diye ihtar çekmiş" diye konuştu.

"Kağıt üzerindeki unlar depoda yok"

Şirket Müdürü Mehmet K.'nin önceki dönem belediye başkanı ile kurduğu Menderes Halk Ekmek bünyesinde 2020 yılından bu yana alınan 18 bin çuval un alındığını evraklardan öğrendiklerini ancak ne ekmek satışı ne de depolarda bu unlarla ilgili bir emare göremediklerini ileri süren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Bu unlar 10 milyon 580 bin TL'ye alınmış. Ancak kesilen faturalarda sevk irsaliyesi dahi yok. Alınan un karşılığında satılan ekmeklerden 4 milyonluk bir kasa kaydı mevcut. Bu alınan una karşılık gelirin bugün 28 milyon TL olması gerekiyor ama 24 milyon TL yok" diyerek ekmek fabrikasında şu anda olması gereken 750 çuval unu göremediklerini söyledi. Arıcı, "Bu paralar nerelerden nerelere gitti bunların hesabını sormak Koçarlı halkı adına boynumuzun borcu olsun" ifadelerine yer verdi.

"22 bin adet çalı süpürgesi alınmış görünüyor"

Açıklamasında evraklarla karşılaştıkça şaşkınlıklarının arttığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Bugün Büyükşehir Belediyesi yılda 2000 adet çalı süpürgesi alırken Koçarlı Belediyesi 2022 yılında 22 bin, 2023 yılında 12 bin ve 2024 yılında 15 bin adet çalı süpürgesi almış. Ancak bunların ambar çıkış kayıtları yok" diyerek belediye bünyesindeki Adnan Menderes, Ragıp As, Cihanoğlu, Çakırbeyli, Arpacılar parkları ile Koçarlı Millet Bahçesi ve Adnan Menderes Kent Ormanı'ndan önceki döneme denk gelen Mart ayında toplam 247 bin 858 TL olan kazancın kendileri göreve geldikten sonra Nisan ayında 723 bin 456 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Kayıtlarda bazı esnaf tarafından belediyeye kesilen faturalara hem belediyeden hem de şirket üzerinden ödeme yapıldığını da ifade eden Başkan Arıcı, 2019 yılında Koçarlı Belediyesi'ne tahsis edilen Adnan Menderes Kent Ormanı'nın da ellerinden alındığını söyledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, açıklamasının devamında "Koçarlı Belediye başkanı olarak üzerine basa basa söylüyorum. Koçarlı halkının bir lirası ve bir karışını kimseye yedirmeyeceğim ve bu hususta tüm yasal halklarımı kullanacağım" dedi. - AYDIN