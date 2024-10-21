Koçarlı Belediyesi'nden Manevi Destek Hizmeti - Son Dakika
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Politika

Koçarlı Belediyesi'nden Manevi Destek Hizmeti

Koçarlı Belediyesi\'nden Manevi Destek Hizmeti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Özgür Arıcı, halkın manevi ihtiyaçları için bir imam görevlendirdi. Belediye İmamı, doğumdan cenazeye, pazar açılışından özel günlere kadar birçok etkinlikte dua ederek vatandaşlara destek oluyor.

21.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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AYDIN (İHA) – Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerinde Koçarlı'da CHP'den Belediye başkanı seçilen Özgür Arıcı, vatandaşa dua hizmetlerinde yardımcı olması amacıyla belediyeye imamlık eğitimi almış ve ihtiyaç halinde müezzinlik ve imamlık da yapabilecek personel aldı. İlçe halkı, doğumdan cenazeye, iş yeri açılışından haftalık semt pazarı alışverişine kadar pek çok etkinliğe belediye imamının duasıyla başlıyor.

Demokrasinin kalesi ve Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde belediye yönetimini AK Parti'den devralan CHP, ilginç bir hizmeti ile gündeme geldi. Koçarlı Belediyesi olarak halkın sadece maddi değil manevi ihtiyaçlarının da karşılanması için "Manevi destek bürosu" oluşturan Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bu büroda görevlendirdiği imam ile halkın acı ve tatlı gününde yanında olmaya başladı. Belediye'de oluşturulan bu birimde göreve başlayan imam Ali Çıbık, Koçarlı'da doğum, cenaze, düğün nişan ve pazaryeri dualarını yapıp gerektiğinde acı olay yaşayan ilçe halkına manevi destek sağlıyor. CHP'li belediyenin bu hizmeti ise ilçede oldukça takdir topluyor

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğin manevi duyguları olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Biz Koçarlı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sadece iyi günlerinde değil, kötü günlerinde de yanlarında olmayı kendimize bir görev bildik. Bu anlamda imamımız Ali Çıbık'ın verdiği manevi destekle halkımızın üzüntü veya sevinçlerini paylaşarak dualarla yanlarında oluyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışını her alanda hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sadece düğün, nişan, cenaze ve doğumda değil açılış ve toplantılarda da görev yapan Belediye İmamı Ali Çıbık, ilçede yaklaşık 1 asırdan bu yana pazartesi günleri kurulan semt pazarının açılışını da dua ile başlatıyor. Hem alıcının hem de satıcının uyarılıp doğruluk ve bereketin öneminin de işlendiği pazar duası sırasında herkes işini gücünü bırakıp duaya katılıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Koçarlı Belediyesi'nden Manevi Destek Hizmeti - Son Dakika

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