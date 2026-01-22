Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi yönündeki kararını, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kabul etmediğini açıkladı.

AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Okandan; bu kararın alınmasından dolayı büyükşehir belediye meclisine teşekkürlerini iletti. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Kocasinan isminin korunmasının kültürel ve tarihi değere duyulan saygının açık göstergesi olacağını ifade ederek isim değişikliğini kabul edemeyeceğini söyleyerek; "Bilindiği üzere, 12.01.2026 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimiz, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'ın isminin bir bulvara verilmesi yönünde bir teveccühte bulunmuştur. Bu düşünce dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza teşekkür ederiz. Ancak bu bulvar, fiilen 'Çevre Yolu' olarak bilinmekle birlikte, resmiyette Kayseri'mizin ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Koca Sinan'ın adını taşımaktadır. Mimar Sinan, sadece Kayseri'nin değil, tüm İslam dünyasının ve dünya mimarlık tarihinin gurur kaynağı olmuş büyük bir ustadır. Onun eserleri, yüzyıllar boyunca insanlığa ilham vermiş ve Kayseri'nin adını evrensel bir düzeyde temsil etmiştir. Mustafa Elitaş; Kocasinan isminin korunmasının Kayseri'nin kültürel ve tarihi değerlerine duyulan saygının açık bir göstergesi olacağını ifade etmekte; bu nedenle söz konusu isim değişikliğini kabul edemeyeceğini dile getirmektedir. Bu konudaki hassasiyetini dile getirirken, maddi dünyamızı mamur eden, manevi dünyamızı inşa eden ve milletimizin ortak hafızasını yansıtan değerlerin kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine özellikle dikkat çekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizin söz konusu kararı yeniden değerlendirmesini ve bir sonraki meclis toplantısında 'Kocasinan' isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep etmektedir" dedi.

"Elitaş'ın fikri de kamuoyu ile aynı istikamette"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın fikrinin, kamuoyu ile aynı istikamette olduğunu da aktaran Başkan Okandan; "Mustafa Elitaş; bu konuyla alakalı kendisinin de fikri kamuoyu ile aynı istikamette olduğunu ifade etmiştir. Bu bir teveccühtür, bu teveccühe vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Lakin böyle bir ismin de yerinde yaşatılması daha makul görülmüştür. Bu; belediye meclisinde bir önceki ay gündeme gelmiştir. Bu ay da inşallah kararın geri çekilmesini talep etmektedir. Biz de zaten ilgili yerlere konuyu aktardık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ