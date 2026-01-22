Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi"

Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi"
22.01.2026 09:08  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararının kabul edilmediğini açıkladı. Elitaş, Kocasinan isminin korunmasının kültürel ve tarihi değerlere saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi yönündeki kararını, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kabul etmediğini açıkladı.

AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Okandan; bu kararın alınmasından dolayı büyükşehir belediye meclisine teşekkürlerini iletti. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Kocasinan isminin korunmasının kültürel ve tarihi değere duyulan saygının açık göstergesi olacağını ifade ederek isim değişikliğini kabul edemeyeceğini söyleyerek; "Bilindiği üzere, 12.01.2026 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimiz, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'ın isminin bir bulvara verilmesi yönünde bir teveccühte bulunmuştur. Bu düşünce dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza teşekkür ederiz. Ancak bu bulvar, fiilen 'Çevre Yolu' olarak bilinmekle birlikte, resmiyette Kayseri'mizin ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Koca Sinan'ın adını taşımaktadır. Mimar Sinan, sadece Kayseri'nin değil, tüm İslam dünyasının ve dünya mimarlık tarihinin gurur kaynağı olmuş büyük bir ustadır. Onun eserleri, yüzyıllar boyunca insanlığa ilham vermiş ve Kayseri'nin adını evrensel bir düzeyde temsil etmiştir. Mustafa Elitaş; Kocasinan isminin korunmasının Kayseri'nin kültürel ve tarihi değerlerine duyulan saygının açık bir göstergesi olacağını ifade etmekte; bu nedenle söz konusu isim değişikliğini kabul edemeyeceğini dile getirmektedir. Bu konudaki hassasiyetini dile getirirken, maddi dünyamızı mamur eden, manevi dünyamızı inşa eden ve milletimizin ortak hafızasını yansıtan değerlerin kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine özellikle dikkat çekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizin söz konusu kararı yeniden değerlendirmesini ve bir sonraki meclis toplantısında 'Kocasinan' isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep etmektedir" dedi.

"Elitaş'ın fikri de kamuoyu ile aynı istikamette"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın fikrinin, kamuoyu ile aynı istikamette olduğunu da aktaran Başkan Okandan; "Mustafa Elitaş; bu konuyla alakalı kendisinin de fikri kamuoyu ile aynı istikamette olduğunu ifade etmiştir. Bu bir teveccühtür, bu teveccühe vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Lakin böyle bir ismin de yerinde yaşatılması daha makul görülmüştür. Bu; belediye meclisinde bir önceki ay gündeme gelmiştir. Bu ay da inşallah kararın geri çekilmesini talep etmektedir. Biz de zaten ilgili yerlere konuyu aktardık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, Kocasinan, AK Parti, Belediye, Politika, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Okandan: 'Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:29:38. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.