Koçyiğit: Meclis Halkın Meclisi Olmalı

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Parlamentoyu halka kapatmaya çalışan anlayışa karşı, biz parlamentoyu halkların Meclisi yapmak için, halkın Meclisi olduğu gerçeğini daha fazla açığa çıkarmak için bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacağını anımsatarak, iyi bir yasama yılı olmasını diledi.

Geçen yasama yılına yönelik eleştirilerde bulunan Koçyiğit, "parlamentoyu parlamento olmaktan çıkaran anlayışın uzun süredir TBMM'de hakim olduğunu" ileri sürdü.

Koçyiğit, partisinin, ülkenin her sorununu kendi sorunu olarak gördüğünü; nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa mücadele ettiğini söyledi. Mecliste "halkın aleyhine ne kadar yasa varsa çıkarıldığını" iddia eden Koçyiğit, partisinin ise halkın yararına yasaları Meclise sunduğunu ifade etti.

2025 yılı bütçe teklifinin yakında Meclise sunulacağını hatırlatan Koçyiğit, kendilerinin halk bütçesini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Koçyiğit, Meclisin toplumsal sorunlara cevap üretmediğini de savunarak, "Halka kapatılmış bir Meclis gerçeği var. Parlamentoyu halka kapatmaya çalışan anlayışa karşı biz parlamentoyu halkların Meclisi yapmak için, halkın Meclisi olduğu gerçeğini daha fazla açığa çıkarmak için bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meclis İçtüzüğünde değişiklik yapılmasının gündeme geldiğine işaret eden Koçyiğit, "bu değişikliğin muhalefetin sesini kısmak, parlamentodaki etkinliğini geriletmek ve parlamentonun denetim yetkisini ortadan kaldırmak için istendiğini" ileri sürdü.

DEM Parti'li Koçyiğit, partisinin, yeni yasama yılında da siyasal, sosyal, kültürel alanlarda düzenlemelere dair yasa tekliflerini Meclise sunacaklarını söyledi.