Koçyiğit'ten Barış ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Koçyiğit'ten Barış ve Demokrasi Vurgusu

Koçyiğit\'ten Barış ve Demokrasi Vurgusu
11.06.2026 14:41
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DEM Parti'nin Koçyiğit, barış ve demokrasi için hukuki güvence gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Kalıcı barış demokratikleşmeyle güçlenir, demokrasi de yasayla taçlanmış bir barışla büyür. O anlamıyla barış ve demokrasi mücadelesini birbirinden ayırmadığımız gibi barışın hukuksal bir güvenceye ihtiyacı var" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararıyla ilgili, "Bu karar sadece bir siyasal partiye özgü olarak ele alınamaz. Mesele demokratik siyasetin işleyişi, seçim hukukunun temel ilkeleri ve halk iradesinin güvencesiyle doğrudan ilişkili bir meseledir. Bu noktada son yıllarda dünya sisteminde yaygın olan bir kavrama atıfta bulunmak istiyorum, yargı silahı. Yani yargının ve hukuk mekanizmalarının siyasal alanı yeniden şekillendirmek, siyasal ve toplumsal muhalefeti zayıflatmak ve belirli siyasal sonuçlar üretmek amacıyla kullanılması yani yargının araçsallaştırılması. Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok gelişme gibi CHP kurultayını ilişkin mutlak butlan kararı da yargının siyasal mücadelenin merkezine yerleştirilmesi tartışmalarının en çarpıcı örneklerinden birisidir. Bugün kuvvetler ayrılığı, denge-denetleme sistemi, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Yargının bağımsızlığı meselesinin, kuvvetlerin birliği bakış açısıyla dizayn edildiği ve bununla da siyasa ve toplumsal yaşamın dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ MESAİSİ YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini kaydeden Koçyiğit, "Atılmayan adımlar, toplumda sürece dair güvensizliği derinleştiriyor. Bu sürecin yasal çerçeve ile sonuçlandırılması, ilerlemesi ve sonuç üretmesi, hem bizim hem de toplumumuzun temel beklentisidir. Bugün çözümün adresi elbette demokratik siyasettir, Meclis'tir. Bu nedenle Meclis kapanmadan önce ihtiyaç duyulan yasal çerçevenin, düzenlemelerin hızla gündeme alınması ve uzun süre tartışılan çerçeve yasanın bir an önce Meclis'e sunulması ve ivedilikle yasalaşması gerekiyor. Süreci hukuki güvenceye kavuşturacak adımların atılması gerekiyor. Meclis bu süreçte etkin bir şekilde rolünü oynamalı ve yasama dönemi bitmeden hızlı biçimde yol haritasına uygun adım atmalıdır. Artık barış mesaisi yapmaya ihtiyacımız var. Barışın yasaya ihtiyacı var, Meclis'in de barış mesaisi yapmaya ihtiyacı var. Buradan kaçmak, görmezden gelmek, zamana yaymak doğru bir yaklaşım değil. Bunun sonucunda bütün Türkiye halklarının kaybedeceği sonuçlar olabileceğini görmemiz ve bu nedenle elimizi çabuk tutmamız, barış için acele etmemiz gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Kalıcı barış demokratikleşmeyle güçlenir, demokrasi de yasayla taçlanmış bir barışla büyür. O anlamıyla barış ve demokrasi mücadelesini birbirinden ayırmadığımız gibi barışın hukuksal bir güvenceye ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Demokrasi, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koçyiğit'ten Barış ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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