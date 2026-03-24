Koçyiğit'ten Yasal Düzenleme Çağrısı

24.03.2026 14:52
Koçyiğit, yasal düzenlemelerin bayramdan sonra hayata geçmesini talep etti ve halkın iradesini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporundaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Bütün bu sürecin bayramdan sonra başlayacağı ifade edildi. Bayram bitti, şimdi bayramdan sonranın içerisindeyiz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı'nı ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bu yıl Nevruz Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını ifade eden Koçyiğit, bazı şehirlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle kutlamaların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Orta Doğu'nun yangın yerine döndüğünü söyleyen Koçyiğit, "Orta Doğu'ya birileri kaosu, birileri savaşı, birileri şiddeti, operasyonel tutumları dayatırken Kürt halkı bir kez daha aslında Orta Doğu'yu kurtaracak şeyin halkların bir arada eşit, özgür ve demokratik temelde yaşaması olduğunu Orta Doğu'yu özgürleştirecek, Orta Doğu'yu istikrara kavuşturacak anlayışın da buradan geçtiğini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Kapsamlı, demokratik çözümü esas alan, şeffaf, toplumsal mutabakata dayanan bir yasal çerçevenin inşasının kendileri için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Nevruz meydanlarında ortaya çıkan güçlü halk iradesi çözüme dair atılacak yasal adımların çerçevesini aslında ortaya koymuştur. Beklenti nedir, Kürt halkı ne istiyor, toplum ne istiyor, halklar ne istiyor sorusunun yanıtı, Nevruz meydanlarında ortaya konulmuştur." şeklinde konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporundaki yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bütün bu sürecin bayramdan sonra başlayacağı ifade edildi. Bayram bitti, şimdi bayramdan sonranın içerisindeyiz. O anlamıyla bugünden yarına bırakmadan, yarının geç olacağı duygusuyla hemen bugünden harekete geçme çağrımızı bir kez daha Meclis'te, Meclis'teki herkese, bütün muhataplara da buradan yapmak istiyoruz."

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı afişleri taşıyanlara yönelik operasyona ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Ben afişi görmedim. Gözaltına alınanların bu afiş nedeniyle mi alınıp alınmadığı bilgisine sahip değilim. Bildiğimiz, bizim tarafımıza iletilen, 'terör örgütü propagandası yapmaktan' gözaltına alındıkları. Bu kabul edilemez. Bayram kutlamak herkesin hakkı. Nevruz bin yıllardır bu topraklarda kutlanıyor. Nevruzun görkemine, coşkusuna gölge düşürecek hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çiziyorum."

Kaynak: AA

