Kolombiya, Arjantinli diplomatları sınır dışı ediyor

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından Arjantinli diplomatların sınır dışı edilmesini emretti.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ABD mekezli bir haber kanalına verdiği röportajda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında kullandığı "aşağılayıcı" ifadelerine Kolombiya'dan yanıt gecikmedi. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın bir kısmında Milei'nin Petro için kullandığı "terörist", "katil" ve "komünist" ifadeleri üzerine Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli diplomatların büyükelçiliklerinden sınır dışı edilmesini emretti. Açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın yorumları demokratik yollarla seçilmiş olan Devlet Başkanı Petro'nun saygınlığını rencide etmenin yanı sıra ulusumuzun güvenini de zedelemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ocak ayında yaptığı benzer yorumları sonrası Buenos Aires Büyükelçisini geri çağırmıştı. - BOGOTA
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Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde düzenlediği iftar programında mahalle sakinleri ile iftar yaptı. Alp, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi ve destek istedi.
Saratlı beldesinin SOL Parti Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan, belediyeden maaş almayacağını ve maaşını eşit olarak öğrencilere dağıtacağını söyledi. SOL Parti mitinginde konuşan Kaplan, adaletli ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istediğini vurguladı.
Karaman'da bulunan 57 mahallede, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor. Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, şehir merkezindeki muhtar adayı sayısının önceki seçime göre arttığını belirtti. Kadın adayların sayısının da arttığı belirtilirken, en çok adayın bulunduğu mahalle Ahmet Yesevi Mahallesi olarak açıklandı.
Bolu merkezli Sakarya ve Ankara'da düzenlenen 'BOZDOĞAN-17' adlı operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 15 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda suç unsurları ele geçirildi.
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