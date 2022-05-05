Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi

05.05.2022 08:31

Kolombiya Yüksek Adalet Divanı Ceza Dairesi'nin uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silahlı örgüt kurmaktan hüküm giyen Otoniel'i ABD'ye iade kararının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, bir kutlama konuşması gerçekleştirdi.

Kolombiya Yüksek Adalet Divanı Ceza Dairesi'nin uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silahlı örgüt kurmaktan hüküm giyen Otoniel'i ABD'ye iade kararının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, bir kutlama konuşması gerçekleştirdi.

Otoniel'in yakalanması

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 23 Ekim 2021'de "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque - Uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in ABD'ye iadesi - Son Dakika
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