Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

19.06.2022 16:28
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Ülkede 2 adayın yarışacağı 2. tur seçimlerinde 39 milyondan fazla seçmen, 102 bin 152 sandık merkezinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Sandıkların yerel saatle 16.00'da kapanmasının ardından sayım işleminin yapılması ve resmi olmayan sonuçların basınla paylaşılması bekleniyor.

Yurt dışında oy kullanma hakkı olan 972 bin 764 Kolombiyalı için 67 ülkede kurulan 250 sandıkta da oy verme işlemi devam ediyor.

Seçim yarışı, ilk turda yüzde 40,32 ile birinci olan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Gustavo Petro ile yüzde 28,17 ile ikinci olan Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez arasında geçiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtti.

Seçimlerde güvenliğin sağlanması için ülkenin çeşitli bölgelerinde 250 bini aşkın güvenlik gücü görev alıyor.

Seçimi kazanacak kişi, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

YORUMLAR
500
Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası
Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement