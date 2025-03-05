Komisyon Çocuklar İçin Toplandı

Politika

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu toplandı.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Aydoğdu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcilerini dileyeceklerini belirterek, insanlığın tecrübe etmediği sorunların ortaya çıktığını ifade etti. Aydoğdu, "Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı iletişim ortamının kontrolü imkansız durumda. Çocuklarımız da bu kontrolsüz ortamın ortasında" dedi. - ANKARA