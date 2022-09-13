Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor

FOX TV ekranlarına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde ortaya atılan 6'lı masayı meydana getiren parti liderleri arasında problem olduğu iddialarını yalanlayan Akşener, "6'lı masada çatlak yok" ifadelerini kullandı.

"BİZE PARMAK SALLIYORLAR"

Akşener ayrıca CHP içinde İYİ Parti'yi, HDP'yle yan yana gelmediği için linç eden bir solcu grubun olduğunu belirtti. Konuyu daha da açan İYİ Parti lideri şöyle devam etti: "Birbirine karşı tavrı çok net olan iki parti var, İYİ Parti ve HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ifade ediyor. Muhalefetin içinde HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı, bize parmağını sallıyor. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.

"TUTUMUMUZA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Bunlar da HDP'nin bütün Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ediyorlar. Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.

"LİNÇ FESTİVALİ BAŞLADI"

Geçen eylülde de aynı çerçeve içinde bir linç yemiştik, şimdi de linç festivali başladı. Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir konuşmamız olmadı. CHP'nin sistemiyle alakalı değil bu. CHP kurumsal olarak, bir açıklama yaptı. Biz de onu kabul ettik ama tahkim etmek isteyen, kendini solcu ve CHP'nin asli unsuru kabul eden bir grup var. Tırnak içinde kanaat önderi."