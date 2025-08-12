Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Unvanını Kazandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almaya hak kazandığını duyurdu.

Konya'nın 2023 yılında Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından verilen Dünya Spor Başkenti unvanını başarıyla taşıdığını hatırlatan Başkan Altay, "Geçtiğimiz günlerde ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'yi ağırladık. Biliyorsunuz daha önce Dünya Spor Başkenti olmuştuk. 2020 yılında da örnek bisiklet yatırımlarımızla Avrupa Bisiklet Başkenti olmak için bir başvurumuz olmuştu. Bu kabul gördü ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edildik. İnşallah 2026 yılında şehrimizde bisikletin daha yoğun kullanılmasıyla ilgili çabalar göstermeye hep birlikte devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı İngiltere'nin Manchester şehrine verilmişti. - KONYA