Konya Büyükşehir Başkanı Altay, Cenevre\'de BM forumunda konut krizini anlattı

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenen "6. Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları Forumu"na (UN Forum of Mayors) katıldı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde WIPO Konferans Salonu'nda "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çözüm Üreten Şehirler" ana temasıyla düzenlenen forumda konuşan Başkan Altay, toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, toplantıda yaptığı konuşmada dünya genelinde 2,8 milyardan fazla insanın yetersiz barınma şartlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Konutun finansallaşması ve spekülasyon, karşılanabilir maliyetli konuta erişimi zorlaştırmaktadır. Konut aynı zamanda iklim gündeminin merkezindedir. Barınma hakkıyla iklim mücadelesini birbirinden bağımsız değerlendiremeyiz. COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi olarak bu meseleleri birbirini tamamlayan yönleriyle görüyorum. Konutlarımızı ve mahallelerimizi nasıl planlayıp yenilediğimiz, hem dayanıklılığımızı hem emisyonları azaltma kapasitemizi etkilemektedir. Cenevre'de ele aldığımız bu bağlantıyı Antalya'daki COP31'e taşıyacağım. İklim hedefleri, şehirlerin ihtiyaçlarıyla yerel yönetimlerin çözüm kapasitesinin kararlara yansımasını gerektiriyor" diye konuştu.

Başkan Altay, toplantıyı değerlendirdi

Toplantıyı değerlendiren Başkan Altay, "Cenevre'de BM Belediye Başkanları Forumu'na katıldık. Burada özellikle konut edinimi, finansmana erişim konusunda Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı olarak kanaatimizi ilettik. Ayrıca COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi olarak süreçte hem iklim değişikliğinden etkilenen hem de insanların konuta ve finansmana erişimi konusundaki çalışmalarımıza COP kapsamında Antalya'da devam edeceğimizi ifade ettik. Toplantının hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, toplantı sonrası Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile de bir görüşme yaparak, COP31, şehirler ve yerel yönetimlere ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

6. Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları Forumu Toplantısı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) çatısı altında faaliyet gösteren ve yerel yönetimleri uluslararası platformda bir araya getiren resmi bir organ olan Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları Forumu (UN Forum of Mayors), şehirlerin karşılaştığı küresel zorluklara (iklim krizleri, afetlere dayanıklılık, barınma, çevre kalitesi) karşı üretilen yerel çözümleri uluslararası boyuta taşımak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) yerel düzeyde uygulanmasını hızlandırmayı amaçlıyor. BM Belediye Başkanları Forumu, dünya genelindeki belediye başkanlarına; iyi uygulamalarını, yenilikçi projelerini ve kentsel dayanıklılık stratejilerini paylaşma imkanı sunuyor.