Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay mazbatasını aldı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday gösterilen ve yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Altay'a mazbatası Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Konya İl Seçim Kurulu Başkanı Salih Zeki Bilgin tarafından verildi. Program sonrası konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinin olgunluk içinde tamamlandığını ifade eden Angı, "Seçimden başarıyla çıkan kıymetli belediye başkanlarımıza yeni dönemde Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Tüm meclisiyle beraber başarılı çalışmalar hem ilçelerimiz, hem Büyükşehir'imizi inşallah yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettirecek" diye konuştu.

"Emanetlerine sahip çıkacağımızı bilsinler"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da seçim döneminde çok yoğun çalıştıklarına değinerek, "Bu dönemde Konya'nın 42 bin kilometrekaresinde, 31 ilçesinde bize sevgi, muhabbet gösteren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Emanetlerine sahip çıkacağımızı bilsinler. Ayrıca seçim süreci boyunca bizimle birlikte ter döken İl Başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Başkan Altay, şunları kaydetti: " Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak, görevimize resmi olarak başlamış olduk. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızla 31 ilçe belediye başkanımızla birlikte şehrimizin tüm coğrafyasına hizmet edeceğiz. Konya, Selçuklu'nun darülmülkü, Hazreti Mevlana'nın şehri ve belediyeciliğin en önde olduğu şehirlerinden birisi. Önümüzdeki 5 yılda da aynı azimle ve kararlılıkla vatandaşlarımızın problemlerini çözecek; Konya'nın vizyon projelerini takip etmeye devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."