Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuk Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Üniversite Buluşmaları" kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, vizyoner bakış açısıyla Konya'nın gelişimine büyük katkı sunan ve üniversitelerle olan iş birliğini her zaman destekleyen Başkan Altay'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Konya sizi yavaş yavaş içine çekiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kendisinin de mezun olduğu Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, Konya'ya ilk gelen öğrencilerin "notlarımı yükselteyim bir an önce gideyim" diye düşündüklerini dile getirerek, "Ama sonra Konya sizi yavaş yavaş içine çekiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor ve Konya'yla ilgili hatıralarınız hem zihninizde kalıyor hem Konya'da yaşamaya devam ediyorsunuz. Onun için üniversiteler bizim için çok kıymetli. 5 üniversitede 120 bine yakın öğrencimiz var ve şehrin insan kaynağına çok büyük bir etki ve katkı sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarıyla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz"

Üniversite öğrencilerinin Konya'da bulunmasından dolayı çok memnun olduklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizle iletişim kurmak, onların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe hazırlanmalarıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın ana omurgasını Gençlik Meclisimiz oluşturuyor. Burada yer almanızın çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik faaliyetlerinden de bahsederek gençlerin Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Genç Kültür Kart'a başvurarak gençlik ve öğrenci hizmetlerinden faydalanmalarını istedi.

"Şehrin sokaklarında dolaşın"

Üniversite öğrencilerinden kampüs bölgesinden çıkarak şehir merkezine gelmelerini isteyen Başkan Altay, "Şehrin sokaklarında dolaşmanızı arzu ediyoruz. Çünkü burası çok kadim bir şehir. 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisinde bulunuyoruz. Bunun tescili de Çatalhöyük. Konya her dönemde Anadolu'da hangi medeniyet hüküm sürüyorsa o medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuş. İnce Minareyi, Karatay Medresesi'ni, Alaaddin Camisi'ni, Depo No: 4'ü, Darülmülk Sergi Sarayı'ndaki sultanlarımızı görmeden lütfen üniversite hayatınızı tamamlamayın" cümlelerini kullandı.

Başkan Altay, programın sonunda öğrencilerle sohbet ederek soruları cevapladı. - KONYA