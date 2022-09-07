Başkan Altay: "Kayasu Atıksu Arıtma Tesisi May Barajı'na hayat olacak" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Kayasu Atıksu Arıtma Tesisi May Barajı'na hayat olacak"

07.09.2022 11:13
Başkan Altay: "Kayasu Atıksu Arıtma Tesisi May Barajı'na hayat olacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ilçesinde Kayasu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımını tamamladıklarını belirterek, Akören Kayasu Mahallesi ile Meram Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra tarımsal amaçlı kullanım için...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ilçesinde Kaya su Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımını tamamladıklarını belirterek, Akören Kayasu Mahallesi ile Meram Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra tarımsal amaçlı kullanım için May Barajı'na deşarj edileceğini, böylece May Barajı'nın korunmuş olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akören'e yeni biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ilçesi Kayasu Mahallesine modern teknolojilerin kullanıldığı, günümüz şartlarını sağlayabilecek kapasitede ve arıtılmış suyun tekrar kullanılabileceği yeni bir tesisin kurulduğunu duyurdu. Akören ilçesi Kayasu, Meram ilçesi Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılması için gerekli çalışmalara başlandığını belirten Başkan Altay, "Akören İlçesi Kayasu Mahallesinde yapımı tamamlanan tesisin kapasitesi 400 metreküp/gün'dür. Atık sular biyolojik olarak arıtıldıktan sonra tarımsal sulama amaçlı kullanılabilecektir. Tesiste koku giderim ünitesi de mevcuttur" dedi.

Tesisin hizmet edeceği yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra bölgede bulunan May Barajı'na deşarj edileceğini kaydeden Başkan Altay, tesisin yapılmasıyla beraber May Barajı'nın korunmasına da hizmet edileceğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında devri alınan Akören merkeze hizmet veren atık su arıtma tesisi de faaliyetine devam ediyor. Tekrar aktif hale getirilmesi için KOSKİ tarafından 2014 yılında işletmeye alınan tesiste revizyon çalışmaları yapılmıştı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, Akören, Konya, Altay, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Kayasu Atıksu Arıtma Tesisi May Barajı'na hayat olacak' - Son Dakika

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