Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Oyunu Kullandı

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu'ndaki 2317 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konyalılara mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Oy kullanma işleminde Başkan Altay'a Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti. - KONYA