Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Seydişehir'e yeni mahalle yolu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Seydişehir'e yeni mahalle yolu

18.07.2022 15:10
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Seydişehir'e yeni mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 yatırım programı kapsamında şehir genelindeki sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 yatırım programı kapsamında şehir genelindeki sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Seydişehir'in Bükçe, Kozlu, Ufacık, Boyalı- Bostandere mahalleleriyle Antalya Yolu-Madenli girişinde 14,1 kilometre mahalle yolu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezde ve tüm ilçelerde kentin yol altyapısını güçlendirmek amacıyla yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.

Altay, 2022'de Seydişehir için planladıkları şekilde mahalle yollarında kaliteyi ve konforu artırdıklarına vurgu yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

"İlçede sorumluluk alanlarımızda bulunan 2 kilometrelik Bükçe, 3,4 kilometrelik Kozlu, 2,2 kilometrelik Ufacık ve 4 kilometrelik Boyalı-Bostandere mahalle yollarındaki çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz ayrıca 2,5 kilometrelik Antalya Yolu-Madenli girişindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Böylece sadece bu yıl Seydişehir ilçemizde 14,1 kilometre mahalle yolu kazandırıyoruz. O kısmı da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Açıklamada ayrıca, bu yıl yapılan mahalle yollarının bütçesinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu ve 31 ilçedeki sorumluluk alanında toplam 596 kilometre mahalle yolu yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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