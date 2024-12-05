Konya Çevre Yolu\'nda İlerleme

Politika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yapımı devam eden Konya Çevre Yolu çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Çevre Yolu'nun toplam 122 kilometre uzunluğa sahip olduğunu hatırlatarak Konya-Afyonkarahisar, Konya- Ankara ve Konya- Aksaray yolları arasında ulaşımı sağlayacak 2. etaptaki çalışmaların sonuna yaklaşıldığını vurguladı. Çevre yolunda yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Angı, "Konya-Afyonkarahisar ile Konya-Aksaray yolları arasındaki 30 kilometrelik kesimin açılışı bu yıl bitmeden aralık ayının sonuna yetişecek. Projenin geri kalan kesimi olan Konya-Aksaray ve Konya- Adana Yolu'nda ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Toplam 16 kilometre uzunluğundaki söz konusu yolun 3 kilometresi tamamlandı. Kalan 13 kilometrelik kesimde ise toprak işleri ve menfez imalatlarında çalışmalar sürdürülüyor. 2025 yılında bu kesimde yoğunlaşacak çalışmaların yılsonuna tamamlanması planlanıyor. 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu tamamlandığında hem şehir içi trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanacak hem de çevre illerin yolları birbirine bağlanacak. Emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere karayolları genel müdürümüze, bölge müdürlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA