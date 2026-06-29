Konya\'da STK İstişare Toplantısı düzenlendi

Konya'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantı sinevizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Bizim medeniyetimiz paylaşmanın, el uzatmanın, bir yaraya merhem olmanın medeniyetidir. İnancımız, sevdiğiniz şeylerden başkalarına da verin ki gerçek iyiliğe ulaşasınız buyuruyor. Bu ilahi mesaj asırlardır bizlere yol gösteriyor. Vakıflarımız da bu mesajı taşa, toprağa ve kalplere en güzel şekilde nakşediyor. Bir kuşun kanadını sarmak için kurulan hayır yuvalarından, yolda kalmışa su uzatan çeşmelere, yetimin başını okşayan evlerden, ilimle gönülleri aydınlatan ocaklara kadar vakıflarımız tarih boyunca hep insanlığa hizmetin sembolü olmuştur. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ise bu köklü geleneği devam ettiriyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Konya'mız asırlardır vakıf medeniyetinin en güçlü temsilcilerinden biri olmuş, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı hayatın merkezine yerleştirmiş kadim bir şehirdir. Bu şehirde hayır bir kültürdür, infak bir bilinçtir, dayanışma ise hayatın doğal akışıdır. Bu köklü mirasın günümüzdeki en güçlü taşıyıcıları hiç şüphesiz ki siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızdır. Sizler toplumun nabzını tutan, ihtiyacı erken fark eden, çözüm üretme iradesini diri tutan yapılarsınız. Bugün Konya'da insani yardımdan eğitime, kültürden gençlik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren çok önemli sivil toplum kuruluşlarına sahibiz. Bu tablo sadece sayısal bir büyüklüğü değil, aynı zamanda güçlü bir gönül seferberliğini de ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise, "Toplantımız hayırlara vesile olsun. Hepinizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve inşallah bir başarı hikayesini hep birlikte yazdığımız bir dönemi birlikte inşa ederiz" diye konuştu.

Programa AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve STK temsilcileri katıldı. - KONYA