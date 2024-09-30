Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrenciler Bisikletle Güvenle Okula Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrenciler Bisikletle Güvenle Okula Gidiyor

Konya\'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrenciler Bisikletle Güvenle Okula Gidiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Güvenli Okul Yolları Projesi' kapsamında, bisiklet kullanımı teşvik edilerek öğrencilerin okula güvenli bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Proje, 19 okula yaygınlaştırılarak, öğrencilerin bisiklet sürüş eğitimleriyle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

30.09.2024 15:40  Güncelleme: 15:41
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güvenli Okul Yolları Projesi" ile öğrenciler bisiklet şehri Konya'da okullarına güvenle gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte hazırladığı Türkiye'de bu konudaki ilk çalışma olan Bisiklet Master Planı kapsamında hayata geçirdikleri 'Güvenli Okul Yolları Projesi'ni yaygınlaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Projeye dahil olan okul sayısı 19'a yükseldi

Konya'nın 635 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu ve bu alanda örnek uygulamalar yaptıklarını, Güvenli Okul Yolları Projesi'nin de bunların başında geldiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu zamana kadar 17 ortaokul ve 5 Bilgehane'de gerçekleştirilen çalışmaya 2 yeni ortaokul ilave edilerek sayı 19'a çıkarıldı. Son olarak Mehmet Beğen Ortaokulu ile Zafer Ortaokulu projemize dahil oldu. Proje kapsamında teorik eğitimlerini alan öğrencilerimize bisiklet kaskları ve giydikleri reflektörlü yeleklerle belirli güzergahlarda motorize zabıtalarımız eşlik ediyor. Böylece yavrularımız trafik yoğunluğu ve olası tehlikelerden korunarak okullarına bisikletle güvenle ulaşma imkanı bulmuş oluyor" diye konuştu.

"Konya'mızın bisiklet dostu şehir kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Projenin özellikle çocukların trafikteki güvenliğini artırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Altay, "Bu proje sayesinde çocuklarımız daha güvenli, sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım şekliyle okullarına gidiyor. Ayrıca, bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak, Konya'mızın bisiklet dostu şehir kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Altay, Güvenli Okul Yolları Projesi'ni ilerleyen dönemlerde daha fazla okulda ve gönülle katılımıyla yaygınlaştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Öğrenciler projeden memnun

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projeye dahil olan Mehmet Beğen Ortaokulu ile Zafer Ortaokulu'nda yapılan eğitimlerde, öğrenciler toplu olarak bisiklet sürüşüne katıldı. Öğrencilere önce bisiklet kullanmanın yararları, bisiklet sürüş ekipmanları ve güvenli bisiklet kullanımına dair verilen teorik eğitimin ardından motorize zabıta ekipleri eşliğinde uygulamalı güvenli bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler bisiklet kaskları ve giydikleri reflektörlü yeleklerle diğer bisiklet kullanıcılarına örnek teşkil ederken kask ile reflektörlü yelek giyme alışkanlığının bisiklet kullanıcıları arasında yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Bisikletle okula gelmenin kendileri için keyifli bir aktivite olduğunu belirten öğrenciler de "Güvenli Okul Yolları Projesi" için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrenciler Bisikletle Güvenle Okula Gidiyor - Son Dakika

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