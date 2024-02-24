Konya\'da Lise Medeniyet Akademisi Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Akşehir ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Lise Medeniyet Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Akşehir'de Sanayi Caddesi üzerindeki Lise Medeniyet Akademisinin açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu güzel eserin, ilçemize, eğitim camiamıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, bir milletin kalkınmasının ve gelişmesinin temel taşıdır. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizi, donanımlı, bilgili ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Gençlerimiz ve çocuklarımız, bu milletin umudu ve geleceğidir. Onlara inancımız ve güvenimiz tamdır" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da yaptığı konuşmada Akşehir'e bir çok yatırım yaptıklarına değinerek, "Göreve geldiğimizden bugüne Akşehir'imizi kalkındırmak için toplamda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bugün ise ilçemize güzel bir Lise Medeniyet Akademisi kazandırıyoruz. Akşehir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ait atıl vaziyette olan bu binada, bakım onarım, inşaat ve mekanik çalışmalarını gerçekleştirerek inşallah gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Toplam 7 kattan oluşan binada, 7 adet derslik, 5 adet atölye, kafeterya, toplantı salonu, fitness salonu ve divanhane bulunuyor. Bu kurumumuzda toplamda 27 personel ve 366 öğrencimiz eğitim faaliyetleri yürütecek inşallah. Güncel bedelle 12 milyon 100 bin liraya mal olan Lise Medeniyet Akademimiz Akşehirli gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.
"Gençlerin geleceğe hazırlanması hepimizi ilgilendiren çok özel bir alan"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı konuşmada gençlerin geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, "Gençlerin geleceğe hazırlanması hepimizi ilgilendiren çok özel bir alan. Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde programlanan örgün eğitim sistemimiz için 81 ilimizde gerekli tüm destekleri veriyoruz. Aynı zamanda eğitim konusunda sorumluluk üstlenen yerel yönetimlerimizi de yürekten takdir ediyoruz. Bugün de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Akşehir Lise Medeniyet Akademisi'ni yakından görmek için bir aradayız, açılışını inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Lise Medeniyet Akademisi sadece bir kurum değil. Konya'mızın taşıdığı kadim değerleri, günümüzde yaşatan özel bir anlayışında dışa vurmuşluğudur. Derslikleri, atölyeleri, spor ve sanat faaliyetleri ile çok yönlü tasarlanmış Medeniyet Akademisinin gençlerimiz için yeni bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Akademimizin sunduğu etkinliklerle, gençlerimiz okul başarılarını artırırken, mesleki hedeflerine de her gün biraz daha yaklaşacaklar. Sanatsal yeteneklerini fark edecekler. Spor faaliyetleri ile güçlenecekler. Kötü alışkanlıklarından da uzak duracaklar" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan dua ile Akşehir Lise Medeniyet Akademisi'nin açılış kurdelesi Bakan Göktaş ve katılan diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış sonrası Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Lise Medeniyet Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler tarafından Bakan Göktaş'a birer tablo armağan edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akşehir Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. - KONYA
Son Dakika › Politika › Konya'da Lise Medeniyet Akademisi Açıldı - Son Dakika
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