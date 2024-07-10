Konya'da Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Konya'da Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi Devam Ediyor

Konya\'da Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın'da gerçekleştirilen Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Proje kapsamında yapılan incelemelerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil ile birlikte projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Altay, Ilgın'ın deprem bölgesi olduğunu belirterek, tamamlandığında Ilgın'ın şehir merkezinin modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

10.07.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın'daki Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil ile birlikte dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Altay, Konya'nın depremsellik açısından farklılıklar gösteren bir şehir olduğunu belirterek, Ilgın'ın da birinci derece deprem bölgesi ilçelerden biri olduğunu hatırlattı. Başkan Altay, Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini ifade ederek, "İnşallah tamamlandığında Çukur Camii, Bedesten ve yeni alanımızla birlikte Ilgın'ın şehir merkezi, Konya ve Ilgın'a yakışır bir hale gelecek" dedi.

"Binalar depremsellik açısından güvenli binalar olarak şehrimize hizmet edecek"

Dönüşümün hayırlı olmasını temenni eden Başkan Altay, "Yapmış olduğumuz binalar depremsellik açısından güvenli binalar olarak şehrimize hizmet edecek. Ayrıca bütün işlerimizde mimari kaygıları gözeterek, şehre değer katacak çalışmalar yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ilgın Belediyesi iş birliğinde önemli bir kentsel dönüşüm faaliyetini inşallah 2025 yılı ortalarında tamamlayarak, şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a Konya'mıza ve projemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ilgın Belediye Başkanımız Ömer Apil'e de iş birliğinden dolayı teşekkür ederim. Ilgın'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür etti

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Osmanlı Kent Meydanı'nda incelemelerde bulunduk. 200 gün gibi bir süreçte tamamlanacağı ön görülüyor. Allah izin verirse kazasız belasız deprem riski olan bölgelerimizi bitirip, Ilgın halkına bu hizmeti sunacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ilgın ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari mirasını koruma ile tanıtma amacıyla tasarlanan dönüşüm projesi, 26 bin 430 metrekare alanda 66 iş yeriyle şehrin nefes almasını sağlayacak iki meydandan oluşuyor. Başkan Altay, dönüşüm alanındaki incelemenin ardından yaptığı esnaf ziyareti sonrası Ilgın Belediyesi'ni de ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Apil ile istişarelerde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

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