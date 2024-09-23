Konya'da Üniversite Öğrencilerine 10 Gün Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika
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Politika

Konya'da Üniversite Öğrencilerine 10 Gün Ücretsiz Toplu Ulaşım

Konya\'da Üniversite Öğrencilerine 10 Gün Ücretsiz Toplu Ulaşım

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik 10 gün süreyle ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunuyor. Başkan Altay, Konya'nın öğrenci şehri kimliğini vurgulayarak, indirimli tarifelerle hizmet verdiklerini dile getirdi.

23.09.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 5 üniversitesi ve 130 bini aşkın üniversite öğrencisiyle Türkiye'nin önemli öğrenci şehirleri arasında yer aldığını söyledi. 2024-2025 eğitim döneminde üniversite tercihini Konya'dan yana kullanarak bu yıl da şehre binlerce öğrencinin gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "Büyükşehir olarak Konya'mızı tercih eden üniversite öğrencilerimize yönelik birçok kolaylık sağlıyoruz. Bunlardan birisi de ilk 10 gün ücretsiz toplu ulaşım imkanı. Her sene olduğu gibi bu yıl da gençlerimiz üniversitelerinin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını, ilk kullandıkları andan itibaren belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edebiliyor. Öğrenci şehri Konya'mızda üniversiteli gençlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplu ulaşımda en uygun büyükşehir

Başkan Altay, Konya'da öğrenciler için toplu ulaşım hizmetinin Türkiye'deki büyükşehirler arasında en uygun fiyatlarla yapıldığını hatırlatarak, tüm üniversite öğrencilerine yeni eğitim döneminde başarılar diledi. Konya Büyükşehir Belediyesi KONYAKART hizmetlerine ve toplu ulaşım hizmetlerinin detaylarına Akıllı "atus.konya.bel.tr" adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması'ndan erişilebiliyor. KONYAKART ile aktarma hatlarında 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsiz olurken diğer hatlarda 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci seyahat ise yüzde 40 indirimli olarak uygulanıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'da Üniversite Öğrencilerine 10 Gün Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika

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