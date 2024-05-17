Belediyeden tepki çeken hareket! Engelli personel tuvalet önünde masada görevlendirildi - Son Dakika
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Politika

Belediyeden tepki çeken hareket! Engelli personel tuvalet önünde masada görevlendirildi

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya Emirgazi belediyesinde yüzde 54 engelli bir personelin tuvaletin önünde bulunan masada görevlendirildiğini Meclis oturumunda gündeme taşıdı. Baykan, konunun takipçisi olacaklarını belirterek bu tür uygulamalara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Gazeteci Mehmet Acet de söz konusu fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi.

17.05.2024 09:47  Güncelleme: 10:03
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31 Mart seçimleri sonrası kazanılan belediyelerle ilgili işten çıkarma ve personele mobbing iddiaları yeni tartışmaları da beraberinde getirirken AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın Meclis oturumunda gündeme taşıdığı bir konu büyük dikkat çekti.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Baykan, Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya Emirgazi belediyesinde yüzde 54 engelli bir personelin tuvaletin önünde bulunan masada görevlendirildiğini söyledi. TBMM'de söz konusu fotoğrafı paylaşan Baykan, konunun takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi; "Seçim bölgem Konya'da muhalefet partileri tarafından yönetilmeye başlanan belediyelerde mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili birçok şikâyet gelmeye başladı. Daha bugün gelen bir bilgi "Pes!" dedirtecek cinsten.

"HANGİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ TEZAHÜRÜDÜR?"

Konya'da bir belediyemizde yüzde 54 engelli bir personelin görevi fen işleri başkanlığında büro personeli olmasına rağmen, bir parkta bulunan tuvaletin önüne konulan bir masaya oturtulması ve yeni görev yeri olarak bildirilmesi hangi vicdanın eseri, hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür? İlgili personelin engelli olması nedeniyle şimdilik buradan kişi ve belediye ismi vermiyorum, dileyen vekillerimize bilgisi verilecektir.

Konya Emirgazi belediyesinde skandal! Engelli personeli tuvaletin önündeki masada görevlendirdiler

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Milletvekili ark"adaşlarımdan belediyelerinde yapılan bu tarz uygulamaları takip etmelerini, böyle vicdan sızlatan durumlara müsaade etmemelerini temenni ediyorum. İnsanların işi, ekmeği ve kişilik haklarıyla uğraşmaya devam ederlerse bizler de bunları söylemekten, haklarını savunmaktan geri durmayacağız. Yönetimine geldiğiniz belediyelerdeki işiniz engelli personelle uğraşmak mıdır? Ayıptır, günahtır! Gözümüz üzerinizde olmaya devam edecektir."

Belediyeden tepki çeken hareket! Engelli personel tuvalet önünde masada görevlendirildi

Mehmet Baykan, Milletvekili, AK Parti, Emirgazi, Refah, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyeden tepki çeken hareket! Engelli personel tuvalet önünde masada görevlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reyhan Bulgurcuoglu: Kimin ne olacağını Allah bilir. 11 1 Yanıtla
  • Kazim : Engelli memur alımında özel statüde alımlar yapılıyor. Atandıkları çoğu alanda özel statü tekrar verilerek iş eylemini gerçekleştirilecek görevler verilmiyor. İş yapacak sağlam bireyleri memur olamıyorsa günahı nedir? Bence siz bunu araştırın. 5 0 Yanıtla
  • ALAATTİN GÜNERİ: bugün sağlam yarın engelli olabilirsin bu engelli insanlara onlarında insan gibi muamele görmesi lazimm 3 0 Yanıtla

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