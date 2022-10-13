Konya haber: Kulu'da istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Konya haber: Kulu'da istişare toplantısı yapıldı

13.10.2022 16:49
Konya haber: Kulu'da istişare toplantısı yapıldı

Konya habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda yapılan istişare toplantısında konuşan Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının önlenebilmesi için daha güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturulmasının öneminden bahsetti. Kaymakam Polat, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu tür olayların önüne geçilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. İlçe genelindeki mahallelerde cenaze yemeklerinin kaldırılmasının da gündeme geldiği toplantıda Kaymakam Polat, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek kaymakamlığa bilgi verilmesi konusunda talimat verdi. Polat, yeni hastane inşaatının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Murat Ünver'de belediye olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı, kamu ve kurum amirleri de yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler vermesinin ardından sona erdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya haber: Kulu'da istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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