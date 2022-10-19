Konya haberi! Akşehir'de Muhtarlar Günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberi! Akşehir'de Muhtarlar Günü etkinlikleri

19.10.2022 13:19
Konya haberi! Akşehir'de Muhtarlar Günü etkinlikleri

Konya politika haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Buradaki anıta muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Üçhüyük Mahallesi Muhtarı Şeraffetin Çiğdem tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Üçhüyük Mahallesi Muhtarı Şeraffetin Çiğdem tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Çiğdem konuşmasında demokrasinin ve milli iradenin ilk kapısı, devletin vatandaşa dokunan ilk elinin muhtarlar olduğunu belirterek, "Vatandaşlarla birebir, teke tek her zaman birlikte olan muhtarlık müessesesidir. Bilhassa kırsal kesimlerde vatandaşımızım devlet kurumu olarak gördüğü ilk kurum muhtarlardır" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, bazı kamu kurum müdürler ile mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya törenin ardından muhtarlarla birlikte parkta çay içip sohbet ederken, muhtarlar daha sonra Kaymakamlık binasına geçerek İlçe Kaymakamı Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi İşleyişinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü Kutlu Olsun' Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi İşleyişinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü Kutlu Olsun'

Muhtarlar Günü, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya haberi! Akşehir'de Muhtarlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Konya haberi! Akşehir'de Muhtarlar Günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement