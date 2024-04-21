Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi\'ndeki Çalışmaları İnceledi

Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların sıcak gitmesiyle neredeyse hiç durmadan kesintisiz devam eden altyapı ve asfalt başta olmak üzere tüm belediye çalışmalarını yakından takip ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Alakova Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ve yeni dönem için planladığı çalışmaları sokak sokak gezerek yerinde inceleyen Başkan Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi gibi özellikle yerleşimin devam ettiği mahallelerde vatandaşlardan gelen taleplerin çalışma programlarıyla örtüştüğünü ve bu doğrultuda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Bizim plan ve programlarımız ile vatandaşlarımızın beklentisi daima örtüşmüştür"

Alakova Mahallesi gibi mahallelerin özellikle alt yapı ve yol çalışmalarına yönelik beklentilerini karşılamak adına oluşturdukları program ile vatandaşların taleplerinin daima örtüştüğüne vurgu yapan Başkan Kavuş, "Mahallelerimizde yerleşim arttıkça haliyle yeni talepler de oluşuyor. Alakova Mahallemizde yapılaşma ve yerleşimin halen devam ettiğini düşündüğümüzde alt yapı ve yol çalışmalarına yönelik talepler her dönem için gelmeye devam etmektedir. Tabii biz yıllık çalışma programlarımızı hazırlarken bu talepleri de değerlendirerek hazırlıyoruz. Geçmiş beş yıllık süreçte bu anlamda büyük ve önemli adımlar da atıldı. Bugün de çalışma programımızda yer alan ve hemşehrilerimizin bizlere ilettiği bu talepleri yerinde görmek adına sokak sokak mahallemizi geziyor, ihtiyaçları yerinde görmüş oluyoruz. Şunu özellikle belirtmekte fayda var. Ne eksik ne fazla. Hemşehrilerimizin talepleriyle bizim planladığımız çalışmalar daima örtüşmüştür. Biz, sürekli sahadayız ve programımızı da ona göre hazırlıyoruz zaten. İşte Alakova sokaklarını gezerken daha önce planlanan ve kısa süre önce asfaltlanmış sokakları görüyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde programa alınan sokaklarımızda da kimsenin tozdan çamurdan şikayet etmeyeceği alt yapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Alakova Mahallemiz dahil diğer mahallelerimizde önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de alt yapıdan asfalta, parke bordürden yeşil alanlara kadar her alanda gayretli bir çalışma içerisinde olduk bundan sonra da bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz inşallah" dedi. - KONYA