Konya Meram İlçe Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası belirlenen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meclisi ilk toplantısını Başkan Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirdi. İlk birleşimi açan Başkan Kavuş, yeni dönemin Meram'a hayırlı olması temennisinde bulunarak "Bu güzel ekiple ilçemize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Meram Belediye Meclisine seçilen üyeler, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında bir araya geldi. Gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı konuşmada yeni dönemin Meram'a hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, mecliste güzel bir ekip oluştuğuna dikkat çekerek, "Seçilen birbirinden değerli arkadaşlarımızla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemize ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. Toplantıda ayrıca encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimleri de yapıldı.

"Uyum içinde hizmet vermeye devam edeceğiz"

Önceki dönem mecliste yer alan isimlere bir kez daha teşekkür eden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir seçimi geride bıraktık. Milletimiz kararını verdi. Şimdi hizmet zamanı, ilçemize güzellikler katma ve yeni yatırımlar kazandırma zamanı. Yeni meclisin Meram'da yaşam kalitesini artıracak güzel hizmetlerin altına imza atacağına olan inancım tamdır. Bu meclisimiz öncekilerde olduğu gibi yine uyum içinde çalışarak bunu başaracaktır. Meramlı hemşehrilerimiz de bizden bunu bekliyor. Biz de bu beklentiyi karşılayacak, hayırla başlayacak, hayırla devam edeceğiz inşallah. Hakka, hukuka riayet ederek ve adaletle hareket ederek ilçemizi yönetecek, Meram'ımıza hayırlı hizmetler kazandıracağız."

İlk toplantıda komisyonlarda görev alacak isimler belirlendi

Başkan Kavuş'un açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Meclisin yeni Başkanlık Divanı ile Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi ile başlayan toplantı, Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi, Konya Belediyeler Birliği Üye seçimi ile devam etti. Toplantı Meram Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporunun okunmasıyla son buldu. - KONYA