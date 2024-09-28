Konya'nın Yeni Valisi İbrahim Akın Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Konya'nın Yeni Valisi İbrahim Akın Göreve Başladı

Konya Valisi İbrahim Akın, görevine başladı ve yönetime dair prensiplerini açıkladı.

28.09.2024 00:47
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Konya Valisi İbrahim Akın görevine başladı

KONYA - Konya Valiliği görevine atanan Vali İbrahim Akın, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valisi olarak atanan İbrahim Akın, Konya Valiliği önünde törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Vali Akın daha sonra protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Görevimin Konya'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu kadim şehre hizmet görevini üstlenirken, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin bu topraklarda ne kadar derin olduğunun ve üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyim. Bu bilinç içerisinde, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık bir yönetim olacaktır. Güler yüzlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'nın Yeni Valisi İbrahim Akın Göreve Başladı - Son Dakika

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