Konya politika haberi | Karatay'da yol çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak pek çok mahallede de yeni yol açma, yol genişletme, düzenleme, tretuvar, sıcak ve satıh kaplama ile parke yol çalışması yapıyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinin yanında merkeze uzak birçok noktasında yeni yol açma, yol düzenleme, yol genişletme, sıcak asfalt ve satıh kaplama, tretuvar ile parke yol çalışması yürütüyor. Bu çerçevede ekipler; ilçe merkezindeki Saracoğlu Mahallesi Nakarat Sokak'ta, Fevzi Çakmak Mahallesi 10535 Sokak'ta, Elmacı ve Tatlıcak Mahalleleri, Yolboyu Caddesi ile daha birçok mahalle, cadde ve sokakta sıcak asfalt ile satıh kaplama çalışmasına imza atıyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Konya ve Karatay'ın ekonomi ile istihdamı için büyük önem taşıyan sanayi sitelerinde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugüne kadar birçok sanayide çalışma yapan ekipler; geçtiğimiz günlerde Başak Mahallesindeki ZELSAN Sanayi ile Aykent Sanayi Sitesi içinde satıh kaplama çalışması yaptı. BÜSAN Sanayi Sitesinin 10632 ile 10635 sokakları arasında yoğun bir sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Ekipler, önümüzdeki günlerde de Aslım'da çalışma yapacak.

Merkeze uzak mahalleler de konforlu bir ulaşım ağına kavuşuyor

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; merkeze uzak Divanlar-Akbaş mahalleleri arasında bulunan 6 bin 200 metrelik bağlantı yolu ile Şatır ve Bakırtolu arasında bulunan 2 bin 600 metrelik bağlantı yolunu da tamamladı. Köseali'nde de çalışma yapan ekipler, bir yandan İsmil'de yol genişletme çalışması yaparken diğer taraftan da Beşağıl ile Eğrikuyu arasındaki yol genişletme ve altyapı düzenleme çalışmasını tamamlayarak söz konusu yolu gelecek sezonun asfaltlama sezonuna hazırlamış oldu. Ekipler; sıcak asfalt ve satıh kaplamanın yanı sıra merkeze uzak mahallelerde parke yol çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler; Ovakavağı'ndaki parke yolları tamamlarken; İsmil, Göçü, Hayıroğlu ve Karakaya'da ise yoğun bir şekilde parke yol çalışması yapıyor.

"Tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşları konforlu yollarla buluşturmaya devam ettirdiklerini ifade etti. Başkan Kılca, "Karatay'ımızın imarı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. belediye olarak ilçemizin altyapı çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Karatay'a daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yıl boyunca ana arterler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklardaki yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışması yapıyor. Tüm ekiplerimiz bugüne kadar olduğu gibi sezon boyunca da sahada olmaya devam edecekler ve yaptığımız çalışmalar sayesinde ilçe merkezimizde, sanayilerimizde ve merkeze uzak tüm mahallelerimizde ulaşım çok daha konforlu, modern ve daha sağlıklı olacak" dedi. - KONYA