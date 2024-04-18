Konyaaltı Belediye Başkanı Personelle Bir Araya Geldi

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, merkez binada görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Kotan, "Sizlerden tek isteğim işinizi layıkıyla yapmanız. Konyaaltı halkına hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye hizmet binasında görev yapan personelle toplantı yaptı. Her ay personelle bir araya geleceğini, personelin sıkıntı ve isteklerini dinleyeceğini, ayrıca ilçeye yaptıkları hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Başkan Kotan, "Sizlerden tek isteğim işinizi layıkıyla yapmanız. Cem Kotan olarak 30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. 10 yıldan fazladır da belediyelerin içerisinde, yöneten-yönetilen noktasında çalışmış, emek vermiş bir çalışma arkadaşınız olarak, bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Seçim süreci, seçim sürecinde kalmıştır, bizler önümüze bakacağız. Beni Konyaaltı halkı seçti. Onların oylarıyla buradayım. Onlara karşı da hizmet borcum var. Konyaaltı'nı daha güzel hale getirmek için çalışacağız. Bunu elbette tek başıma değil, sizlerle beraber yapacağız. Benim ekibim sizlersiniz. Sizlerden özveriyle çalışmanızı bekliyorum" dedi.

"Örnek bir belediye olmalıyız"

Konyaaltı Belediyesi'nin personelinin davranışlarıyla, giyim kuşamıyla ve iş disipliniyle örnek teşkil edecek bir belediye olmasını istediklerini kaydeden Başkan Kotan, "Sizler bana güvenin, ben size güveneyim. Ben her şartta yanınızda olurum. Burası bir devlet kurumu. Devlet kurumuna yakışır vizyonda bir ekip olmamız lazım. Her şeyiyle örnek bir belediye olmalıyız" diye konuştu.

"Tasarruf tedbirleri alacağız"

Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli tasarruf tedbirlerini alacaklarını da dile getiren Başkan Kotan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz ekonomik bir sıkıntıdan geçiyor. Belediyeler de doğal olarak ekonomik olarak buhrandan etkileniyor. Bizler yönetim kademesi olarak tasarruf tedbirleri almak zorundayız. Çünkü biz Konyaaltı'ndaki halkımızın vergisiyle hizmet etmekle yükümlüyüz. Bunları yaparken de en adil, en şeffaf, en disiplinli şekilde yapmakla mükellefiz." - ANTALYA