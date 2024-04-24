Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Ödül Töreniyle Son Buldu

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Ödül Töreniyle Son Buldu

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ve 408 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı'nın sporun merkezi olacağını söyledi.

24.04.2024 12:57  Güncelleme: 13:01
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Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ve 408 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı'nın sporun merkezi olacağını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla HayatPark'ta bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ve 408 sporcunun yarıştığı Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. 27 kategoride ve her yaştan sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren 54 sporcu ödüllerini aldı.

"Sporcularımızı destekleyeceğiz"

HayatPark'ta düzenlenen ödül törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "20 gündür sporcularımız arasında müsabakalar devam ediyordu. Turnuvayı ödül töreniyle tamamladık. Sporu önemsiyoruz, sporcularımızı önemsiyoruz. Bunun gibi etkinlikleri her zaman gerçekleştireceğiz. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman sporu ve sporcularımızı destekleyeceğiz" dedi.

"Dereceye giren sporcular ödüllendirildi"

7'den 70'e her yaştan 408 sporcunun turnuvaya katıldığını dile getiren Başkan Kotan, "Egemenlik teması ile gerçekleşen turnuvamızı 23 Nisan'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda tamamladık. Dereceye giren, kupayı almaya hak kazanan, müsabakalara katılan her bir sporcumuza teşekkür ediyorum. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünden hareketle, Konyaaltı'mızı sporun merkezi haline getireceğiz" dedi. Konuşmanın ardından turnuvada dereceye giren oyunculara ödüllerini Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve meclis üyeleri verdi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
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