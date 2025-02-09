Konyaaltı Belediyesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediyesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Düzenlendi

Konyaaltı Belediyesi\'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Düzenlendi

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair seminer düzenleyerek, kadın, erkek ve dezavantajlı gruplarla eşitlik anlayışını yaymayı hedefliyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, sadece belediye içinde değil, toplumda da bu anlayışı yerleştirmek için eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

09.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:29
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Konyaaltı'nda Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda hem belediye hizmet binasında hem de dış birimlerde çalışan personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Başkan Kotan, "Kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı gruplar önceliğimiz. Daha eşit bir Konyaaltı için çalışıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve adil bir hizmet anlayışını hayata geçirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan olmak üzere belediye yönetimi, Yerel Eşitlik Eylem Planı sürecinde kadın, erkek ve dezavantajlı personelle sık sık bir araya geliyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi, hem ana hizmet binasında hem de dış birimlerde eğitim süreci başlattı. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz, belediye personeline toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramlarının ve eşitlikle ilgili yasaların istatistiklerinin yer aldığı bir seminer verdi. Seminerde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, bu kapsamda ilk olarak Eşitlik Birimi'ni kurduklarını söyledi. Başkan Kotan, "Daha eşit bir Konyaaltı için çalışıyoruz. Bugün de, Yerel Eşitlik Eylem Planımız doğrultusunda daha kapsayıcı, daha adil ve daha güçlü bir belediye inşa etmek için bir araya geldik" dedi.

"Dezavantajlı gruplar önceliğimiz"

Hizmet edilen her bireyin eşit olması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kotan, "Eğitimlerimizi özellikle dezavantajlı gruplar doğrultusunda planlıyoruz. Eşitlik Eylem Planı bizim için son derece önemli ve ciddiyetle ele aldığımız bir süreç. Belediyemizin bu konuda organize bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kadın-erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi konular önceliğimiz. Bu süreçte önce belediyemizde, ardından toplumda bu anlayışı sağlamayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bu çalışmalara imza atmanın ve bu süreci başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin burada alacağınız eğitimler hem bireysel olarak sizi iyileştirecek, hem de topluma ve belediyeye daha iyi hizmet etmenizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Tüm personel dahil ediliyor"

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Duygu Dokuz ise "Bugün burada toplumsal cinsiyet eşitliği semineri gerçekleştiriyoruz. Bu, 2024 yılında imzaladığımız iş birliği protokolünün bir parçası. Belediyenin tüm personeline, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki temel kavramları, Türkiye'deki eşitlik yasalarını, bu kazanımların nasıl elde edildiğini ve eşitlikle ilgili istatistikleri aktarıyoruz. Konyaaltı Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecinde ve bu kapsamda bir Eşitlik Birimi kuruyor. Tüm personelin bu sürece dahil edilmesi, eşitlik meselesini kurumsal olarak ele almamıza ve çalışmalarımızı bu yönde geliştirmemize büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Belediye Meclisi'nde de ele alındı

Öte yandan, yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliğini sağlamak için somut adımlar atmasını öngören Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı da Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündeminin ikinci maddesi olarak görüşüldü. "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını (CEMR) imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi (g) bendine istinaden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem KOTAN'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 30/01/2025 tarih ve 5 sayılı yazısı" gündem maddesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Kotan, "Bahsedilen gündem maddesi yerelde eşitlik eylem planıyla ilgili. Bunu tüm Türkiye'de 82 belediye imzaladı. Biz Antalya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin ardından imzalayacak üçüncü belediye olacağız. Konyaaltı Belediyesi olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlayarak, hizmetlerimizi adil bir anlayışla planlayacak ve herkes için adil bir kent yaşamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediyesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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