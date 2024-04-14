KONYARAY Banliyö Hattı\'nın İlk Etabında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın ilk etabı olan Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasındaki 17,4 kilometrelik bölümde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Demiryolu Caddesi'nde devam eden KONYARAY Banliyö Hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek son durumu hakkında bildi aldı.

"Konya'nın ulaşım altyapısını geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Başkan Altay inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Konya'nın ulaştırma alt yapısını geliştirmek için çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Meram Gar'dan başlayıp Kayacık Lojistik İstasyonu'na kadar olan 17,4 kilometrelik ilk etapta inşaatın kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, "Bugüne kadar şehir merkezinin dışındaki alanda çalışmıştık, şimdi yavaş yavaş şehir merkezinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir taraftan da istinat duvarlarının yıkılması, kazı alanı hafriyat yapılması ve altyapı hazırlama çalışmaları sürüyor. İnşallah en kısa sürede travers işlemlerine başlamış olacağız" diye konuştu.

"Özellikle sanayi alanlarındaki toplu ulaşım sorunu çözülecek"

Banliyö hattının Konya'nın toplu ulaşımının ana omurgalarından birisi olacağını, özellikle organize sanayi bölgesindeki ve sanayi alanlarındaki toplu ulaşım problemini çözeceğini vurgulayan Başkan Altay, "Bu çalışmada Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Devlet Demir Yolları aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah 2025 yılı sonu 2026 yılı ortalarında ilk etap olan işin tamamlanması, ikinci etapta Organize Sanayi-Yaylapınar'a kadar olan hattın donatılmasıyla ilgili süreçleri de takip ediyoruz. Konya'mıza böyle güzel bir eser kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada çalışmaları bugün kontrol ettik, kesintisiz bir çalışma var. Bu tür çalışmalarda trafik etkileniyor ama az rahatsızlık vererek, en hızlı şekilde KONYARAY'I tamamlamaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA