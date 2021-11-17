Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek - Son Dakika

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor.

Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

MKYK'da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.