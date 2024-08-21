Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Saldırının Emrini Vermekle Suçladı

Politika

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, geçtiğimiz yıl eylül ayında Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da silahlı bir Sırp grup tarafından gerçekleştirilen saldırının emrinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından verildiğini söyledi. Osmani, "NATO'daki ortaklarımız da bunu çok iyi biliyor" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da Arnavutlar ile Sırpların yaşadığı bölgeleri ikiye bölen İbre Nehri üzerindeki ana köprünün açılması yönündeki çalışmalar ve siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada köprünün açılmasına ilişkin gerginliklerin oluşturduğu güvenlik riskleri ve tehditlerin kaynağı ile ilgili konuşan Osmani, "Tehdit, Arnavut nüfustan gelmiyor. Tehdidin kuzeydeki belediyelerde normal bir yaşam sürmeyi arzulayan Sırp vatandaşlardan gelmediğine de kesin surette inanıyorum. Daha önce birçok defa kamuoyuna açıkladığımız ve hepimizin bildiği üzere, Sırbistan tarafından finansman sağlanan, teşvik edilen, siyasi destek sağlanan ve askeri eğitim verilen güçler tarafından oluşturulan daimi bir tehdit söz konusu. Kosova'da devamlı surette bir gerilim oluşturulması, Sırbistan'ın çıkarlarına hizmet ediyor. Burada çete liderlerinden, teröristlerden ve paramiliter güçlerden bahsediyorum. ve bu insanlar halen serbest. Sırbistan'da (Milan) Radoicic liderliğinde hareket edenlerin tamamı serbest" dedi.

"Bölgedeki tüm saldırıların başlıca organizatörü Vucic"

Eylül 2023'te Banjska köyünde gün boyu Kosova polisiyle çatışan ve bir polisin ölümüne neden olan silahlı Sırp grubun lideri Milan Radoicic aleyhinde birçok delil bulunmasına rağmen Sırp yetkililer tarafından tutuklanmadığını vurgulayan Osmani, saldırının başlıca planlayıcısının ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu söyledi. Osmani, "Burada bir gerçeği tekrar etmeme izin verin. Bu saldırı eylemini gerçekleştiren insanlar hakkında çok konuşuluyor. Fakat Banjska saldırısının emrini kimin verdiğini unutmamak gerekiyor. Saldırı emrini Aleksandar Vucic verdi ve NATO'daki ortaklarımız da bunu çok iyi biliyor" dedi. Saldırının başlıca organizatörünün Vucic olduğunu söyleyen Kosovalı lider, "Sadece Kosova değil, bölgenin geri kalanındaki tüm saldırı ve gerginliklerin de başlıca organizatörü olmaya devam ediyor" diye konuştu. - PRİŞTİNE