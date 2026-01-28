Kosova'da oylar yeniden sayılıyor

Kosova'da 28 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerine ilişkin oyların yeniden sayım süreci devam ederken Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve mevcut Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, liste başından ikinci sıraya gerilerken yerine Mamuşa'dan Ergül Mazrek milletvekili oldu.

Kosova'da 28 Aralık'ta yapılan ve 9 Ocak'ta resmi sonuçları açıklanan genel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle oyların ülke genelinde yeniden sayılmasına karar verilmişti. Oyların şu ana kadar yüzde 80'i yeniden sayılırken oy sayma işlemi 11 belediyede devam ediyor. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar toplam 2 bin 557 sandığın 2 bin 61'inin yeniden sayıldığı aktarıldı.

Yeniden sayım sürecine rağmen Arnavut partilere ait milletvekili listelerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Bu çerçevede, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve mevcut Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, liste başından ikinci sıraya gerilerken yerine Mamuşa'dan Ergül Mazrek milletvekili oldu.

Damka, ilk sayım sonuçlarında listenin birinci sırasında yer alıyordu.

Ne olmuştu

Kosova'da 28 Aralık'ta yapılan genel seçimlerin ardından 9 Ocak'ta resmi seçim sonuçları açıklandı. Ancak Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 19 Ocak'ta aldığı kararlarla öncelikle Kosova'nın 10 belediyesinde usulsüzlük nedeniyle sandıkların tekrar sayılacağını duyurdu. 10 belediyede yeniden sayım işlemi gerçekleştirilirken usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine 21 Ocak'ta alınan ikinci bir kararla, 10 belediye ile birlikte tüm Kosova genelinde oyların yeniden sayılacağı ilan edildi.

Yapılan incelemelerde, siyasi partiler içerisindeki bazı adaylar lehine yüzlerce oyun artırıldığı ya da kaybolduğu belirlendi. En fazla usulsüzlüğün Kosova Demokratik Partisi (PDK) adaylarıyla ilgili olduğu tespit edilirken, bu kapsamda savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Prizren'de aralarında bir Türk sayım görevlisinin de bulunduğu 23 kişi tutuklandı. - PRİZREN