Kosova'da Mecliste Yumurtalı Protesto - Son Dakika
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Kosova'da Mecliste Yumurtalı Protesto

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Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye, meclisteki kurucu oturumda muhalefet milletvekili Time Kadrijaj tarafından yumurta fırlatıldı. Siyasi istikrarsızlık ve anlaşmazlıklar sürerken, Kurti'nin ek süre talebi gerginliğe yol açtı; oturuma ara verildi.

Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri, Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı.

Kosova'da üst üste gerçekleştirilen genel seçimlere rağmen yaşanan siyasi istikrarsızlık ve partiler arasındaki anlaşmazlıklar, mecliste yeni bir gerginliğe neden oldu. 7 Haziran'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından bugün ikinci kez toplanan Meclis'teki kurucu oturumda Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Lideri ve Başbakan Albin Kurti, partiler arası görüşmeler için ek süre talep etti. Meclisteki konuşması sırasında Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçimi, yeni hükümetin kurulması ve devam eden süreçte cumhurbaşkanı seçimi konusunda partiler arasında uzlaşma sağlanamadığına işaret eden Kurti, "İstişareler devam ediyor ve henüz bir anlaşmaya ulaşamadık. Bu nedenle yeniden seçimlere gidilmesini önlemek amacıyla ilave süre talep ediyorum" dedi.

Bu açıklamayla öfkelenen Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partisi milletvekili Time Kadrijaj, Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Saldırı sırasında Kendin Karar Al Hareketi milletvekilleri, Kurti'yi korumak için ayağa kalktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından oturuma başkanlık eden Avni Dehari, oturuma ara verdi.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık

Kosova'da meclisin cumhurbaşkanını anayasal süre içinde seçememesi üzerine Nisan ayında meclis feshedilmiş ve ülke, 7 Haziran 2026'da erken genel seçime gitmişti. Son 2 yıl içinde yapılan üçüncü parlamento seçiminin ardından sonuçlar 8 Temmuz'da kesinleşmiş, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçimi ve meclisin tesisi için öngörülen 30 günlük anayasal süre bu tarihte işlemeye başlamıştı. Bu süreçte Başbakan Kurti siyasi partilerle uzlaşı aramış, ancak taraflar arasında bir anlaşmaya varılamamıştı. Cumhurbaşkanı Vekili Albulena Haxhiu, siyasi partilere anlaşmaları için zaman tanıdığını belirterek Meclisin kurucu oturumunun anayasal sürenin dolmasına kısa bir süre kala 6 Ağustos'ta toplanmasını talep etmişti. Kosova Meclisi, 6 Ağustos'ta seçimlerin ardından ilk kez toplanmış, bu oturumda milletvekilleri yemin etmiş, fakat Meclis Başkanlığı için aday gösterilmemişti. Muhalefet milletvekilleri, kurucu oturumun anayasal sürenin dolacağı Cuma günü gece yarısına kadar sürmesini talep etmiş, fakat oturum yapılamamıştı. 6 Ağustos'ta ara verilen kurucu oturuma bugün devam edildi.

Siyasi belirsizlik sürerken, resmi sürecin başlamasının ardından 2 ay içinde yeni cumhurbaşkanı seçilmemesi, ülkeyi yeniden erken seçime götürme tehlikesi oluşturuyor. Bu, Kosova'nın 2 yıl içinde 4'üncü kez genel seçime gitmek zorunda kalması ve ülkedeki siyasi krizin daha da derinleşmesi anlamına gelecek.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova'da Mecliste Yumurtalı Protesto - Son Dakika

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