Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı

04.03.2022 00:57
Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı

Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınama kararını onayladı.

Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınama kararını onayladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınayan karar onaylandı. Meclisteki oylama öncesinde Kosovalı Sırpları temsil eden Sırp Listesi Partisi üyeleri meclisi terk etti. Oylamada 120 milletvekillinden 94'ü evet oyu kullanırken, karşı ve çekimser oy kullanan milletvekili ise olmadığı kaydedildi.

Oylanan karar metninde Kosova'nın Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik yasa dışı, sebepsiz ve haksız askeri saldırısı ve Belarus'un da bu saldırıya karışmasının güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

"Kosova'daki suçlardan pişmanlık duymayan komşumuz için alarmı yükselttik"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yaptığı konuşmada Kosova'da yaşanan Avrupa'daki son savaştan 23 yıl sonra Ukrayna'dan gelen görüntülerin bir trajedinin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, "Bu trajedi karşısında kimsenin kayıtsız kalmaması gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya yapılan saldırının dünyaya yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Başbakan Kurti, "Bu savaşı Ukraynalılar başlatmadı ama savaşmaları gerekiyor. Çünkü Ukrayna diye bir şey kalmayacak. Ukrayna'yı desteklememizin sebebi, onların özgürlük mücadelesinde kendimizi görmemizdir. Biz barışı ve özgürlüğü seven bir milletiz. Rus saldırganlığını şiddetle kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Bu korkunç savaşı başlatan, ölü bir imparatorluğun dirileceğini umuyor" dedi.

Meclis oturumunda ayrıca milletvekilleri, Kosova hükümetinden Ukrayna'dan gelecek 5 bin kişiyi barındırmak için hazırlık yapılması talebinde bulundu. - PRİŞTİNE

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kosova Meclisi 'Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek' kararını onayladı Son dakika haberleri | Kosova Meclisi 'Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek' kararını onayladı Son dakika haberleri: Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı Son dakika haberleri: Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı

Kosova Meclisi, Ukrayna, Kosova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement