Kosova'da Sırplar, sınırda kurdukları barikatları kaldırılıyor - Son Dakika
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Kosova'da Sırplar, sınırda kurdukları barikatları kaldırılıyor

02.08.2022 01:15
Kosova'da Sırplar, sınırda kurdukları barikatları kaldırılıyor

Kosova'nın kuzeyinde gerginliğe yol açan, ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplar, sınıra kurdukları barikatları kaldırıyorKosova Hükümeti'nin...

Kosova'nın kuzeyinde gerginliğe yol açan, ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplar, sınıra kurdukları barikatları kaldırıyor

Kosova Hükümeti'nin ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulaması kararının, ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier tarafından ertelenmesi talebini kabul etmesinin ardından, Sırpların yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeyinde tansiyon düştü. Sırplar kararı protesto etmek için kurdukları barikatlardan 4'ünü kaldırdı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Kosova Başbakan Albin Kurti, Kosova Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla ve Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, toplantının, ülkedeki son gelişmeler hakkında kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla gerçekleştiği belirtildi. Toplantıya muhalefet liderlerinin davet edildiği belirtildiği ancak katılmadıkları belirtilirken, ülkenin kurumlarının, ulusal çıkar konularında koordinasyonu sağlamak amacıyla muhalefetle düzenli temas ve istişarelere devam edeceği kaydedildi.

"Kosova'ya giren Sırplara bin 500'den fazla geçiş belgesi verildi"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, yasadışı suç örgütlerinin Sırbistan tarafından desteklendiğini belirtti. Kurti açıklamasında, "Bu yapılanmalar ülkemiz için kolay değil, devlet tarafından destekleniyorlar" ifadelerini kullandı. Başbakan Kurti ülkenin kuzeyinde yer alan Brenyak ve Yarinye'deki 2 sınır noktasının hala 9 barikatla kapatıldığını belirterek, Kosova'ya giren Sırbistan vatandaşlarına bin 500'den fazla geçiş belgesi verildiğini duyurdu.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise Kosova'nın kuzeyinde polisin soruşturma başlattığı yasadışı silahlı kişiler tarafından 11 Kosova vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Ne olmuştu

Kosova'da yarın yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmişti. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edilmişti. Daha sonra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı kabul etmişti. - PRİŞTİNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kosova'da Sırplar, sınırda kurdukları barikatları kaldırılıyor - Son Dakika

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