Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni - Son Dakika
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Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni
30.06.2026 09:40  Güncelleme: 09:45
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun ağır yaralanması sonrası, İçişleri Bakanlığı belediye başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verdi. Bakımevinin yetersiz olduğu ve mevzuata uygun hareket edilmediği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun ağır yaralanması sonrası yürütülen inceleme kapsamında, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmediği değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen iş ve işlemler ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylara ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında inceleme ve soruşturma süreçlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son iki yıl içerisinde ilçede 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Olayın ardından bölgede yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğunun belirlendiği kaydedildi. Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni - Son Dakika

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