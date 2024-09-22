Kozan'a Sağlıklı Su Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Politika

Kozan'a Sağlıklı Su Projesi Hayata Geçiyor

Kozan\'a Sağlıklı Su Projesi Hayata Geçiyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'a Yedigöze Barajı'ndan sağlıklı içme suyu getirme projesinin inşaatını denetleyerek önemli bilgileri paylaştı. Proje, asbestli boruların değiştirilmesi amacıyla toplamda 440 km uzunluğunda yenileme çalışmaları içeriyor.

22.09.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kozanlı vatandaşlarımızın tarihlerinde görebileceği en büyük projelerden bir tanesini hayata geçiriyoruz. Yedigöze Barajı'ndan Kozan'a sağlıklı su getiriyoruz. İki, üç milyar lirayı bulan yüksek maliyetli bir proje ancak Kozan'a feda olsun" dedi.

Kozan'da yapımı devam eden Yedigöze Barajı'ndan Su Getirme Projesi'nin inşaatında denetlemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hemşehrilerinin asbestli borulardan su içmemesi için önceki dönem başlattığı sağlıklı boru seferberliğini de sürdürüyor. Kozan'da içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını da denetleyen Başkan Zeydan Karalar, kenti varsıl, güvenli ve keyifli hale getirmek için var gücüyle çalışıyor.

Karalar denetleme ve inceleme esnasında, projelerde emek harcayan Büyükşehir çalışanlarına baklava ikram etti. Başkan Zeydan Karalar Kozan'da esnaf ziyaretlerinde de bulundu ve vatandaşın sorunlarını ilk ağızdan dinleme kararlılığını sürdürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda Kozan ilçesinde devasa şebeke yenileme projesini hayata geçiriyor. Toplam uzunluğu 400 km olan içme suyu projesi dahilinde ilk etapta 50 km uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilerek, insan sağlığını tehdit eden asbestli borular değiştiriliyor. Bu çalışma ile ilçeye daha sağlıklı su temin edilmesi hedefleniyor.

Karalar, Kozan'a sağlıklı içme suyu getirme projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinin çok büyük ve tarihi bir iş olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Kozanlı vatandaşlarımızın tarihlerinde görebileceği en büyük projelerden bir tanesini hayata geçiriyoruz. Yedigöze Barajı'ndan Kozan'a sağlıklı su getiriyoruz. İki, üç milyar lirayı bulan yüksek maliyetli bir proje ancak Kozan'a feda olsun. Çalışmalarımız hızla devam ediyor; tüm şebeke yenileniyor. Karataş'ta, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta, İmamoğlu'nda 440 kilometre asbestli boruyu, sağlıklı boru hatları ile değiştirdiğimiz gibi Kozan'da da 1 metre bile asbestli boru bırakmayacağız. Kozan'da yaklaşık 300 kilometreyi bulacak olan asbestli boru değişimi gerçekleştireceğiz.

Ekiplerimiz burada çok kaliteli bir iş çıkarıyor, biz de yakından takip ediyoruz hepsinin eline sağlık. Proje bittiğinde Kozan sağlıklı suya kavuşmuş olacak, Kozan'ı sağlıklı suya kavuşturma işinin bizim dönemimizde, bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek olması beni çok mutlu ediyor. Kozanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz."

ASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe sakinlerine sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kozanlılar, modern altyapıya sahip bir su şebekesine kavuşacak ve yaşadıkları su sorunu ortadan kalkacak.

Adana genelinde hayata geçirilen içme suyu çalışmaları çerçevesinde asbestli boruların yenileme projeleri titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Ceyhan'da 224 km, Yumurtalık'ta 42 km, Karataş'ta 80 km, İmamoğlu ilçesinde 50 km, Tufanbeyli'de 32 km ve Aladağ ilçe merkezinde 4 km'lik asbestli borunun değişim işi tamamlandı. Kozan'da ise Güneri ve Çanaklı mahallelerinde 8 kilometrelik asbest borunun yenilenmesiyle birlikte şehir genelinde toplam 440 km uzunluğunda asbestli içme suyu borusu değiştirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan'a Sağlıklı Su Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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