Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara\'da gündeme taşıdı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin narenciye sektöründen ulaşım yatırımlarına kadar çözüm bekleyen sorunlarını Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüştüklerini kaydetti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin sorunları noktasında Ankara'da temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından Mansurlu-Kozan yolunun İndirme mevkiine kadar olan 3,5 kilometrelik kritik bölümünün ihale sürecinin önümüzdeki haftalarda başlatılması için Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü'nün yetkilendirildiği söyleyen Mustafa Atlı, Kozan narenciyesinin daha yüksek katma değerle pazarlanması, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve ilçeye yeni ihracatçıların kazandırılması konularının Ankara'da gündeme getirdiklerini ifade etti.

Narenciye sorunlarını Bahçeli'ye taşıdı

Kozan'da sektör temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Başkan Atlı, ziyarette narenciye sektörünün çözüm bekleyen taleplerini gündeme taşındığını Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin DİFİF uygulaması ve narenciye ihracatında Rusya'ya güvenli geçiş başta olmak üzere üretici ve ihracatçıların beklentilerini Devlet Bahçeli'ye aktarıldığını kaydetti. Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından gelinen son durum, vatandaşların beklentileri ile Kozan ve bölgenin ihtiyaçları ele alındı.

Mansurlu-Kozan yolunda 3,5 kilometrelik bölüm için ihale süreci

Başkan Atlı, Ankara'daki bir diğer görüşmesi ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile yaptı. Atlı, yeni tamamlanan yol ile İndirme mevkii arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümün önümüzdeki haftalarda ihale edilmesi için Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü'nün yetkilendirildiği açıkladı.