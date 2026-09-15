Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara'da gündeme taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara'da gündeme taşıdı

Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara\'da gündeme taşıdı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin narenciye sektörü ve ulaşım yatırımlarına ilişkin sorunlarını Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam'a iletti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin narenciye sektöründen ulaşım yatırımlarına kadar çözüm bekleyen sorunlarını Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüştüklerini kaydetti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin sorunları noktasında Ankara'da temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından Mansurlu-Kozan yolunun İndirme mevkiine kadar olan 3,5 kilometrelik kritik bölümünün ihale sürecinin önümüzdeki haftalarda başlatılması için Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü'nün yetkilendirildiği söyleyen Mustafa Atlı, Kozan narenciyesinin daha yüksek katma değerle pazarlanması, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve ilçeye yeni ihracatçıların kazandırılması konularının Ankara'da gündeme getirdiklerini ifade etti.

Narenciye sorunlarını Bahçeli'ye taşıdı

Kozan'da sektör temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Başkan Atlı, ziyarette narenciye sektörünün çözüm bekleyen taleplerini gündeme taşındığını Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin DİFİF uygulaması ve narenciye ihracatında Rusya'ya güvenli geçiş başta olmak üzere üretici ve ihracatçıların beklentilerini Devlet Bahçeli'ye aktarıldığını kaydetti. Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından gelinen son durum, vatandaşların beklentileri ile Kozan ve bölgenin ihtiyaçları ele alındı.

Mansurlu-Kozan yolunda 3,5 kilometrelik bölüm için ihale süreci

Başkan Atlı, Ankara'daki bir diğer görüşmesi ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile yaptı. Atlı, yeni tamamlanan yol ile İndirme mevkii arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümün önümüzdeki haftalarda ihale edilmesi için Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü'nün yetkilendirildiği açıkladı.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Ahmet Sağlam, Mustafa Atlı, Politika, Ulaşım, Güncel, Ankara, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Politika Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara'da gündeme taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:35:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Kozan Belediye Başkanı Atlı, narenciye ve yol sorunlarını Ankara'da gündeme taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement