Politika

Kozan Belediye Meclisi'nde sandalye sayıları değişti. Mimar Burak Erşik görevinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Kozan Belediye Meclisi'nde sandalye sayıları tekrar değişti. Dün yapılan 2. meclis oturumunda Büyük Birlik Partisi'nden istifa ederek MHP'ye geçen Belediye Meclis Üyesi Mimar Burak Erşik, MHP'den de istifa ederek Kozan Belediye Meclisi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Burak Erşik'in istifasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 16'dan 15'e düştü. Erşik'in yerine Büyük Birlik Partisi'nin 6. sırasında yer alan Murat Yıldırım meclis üyesi oldu. Bunun sonucu olarak muhalefetin sandalye sayısı mecliste 17'ye yükseldi.

Burak Erşik istifasını yazılı bir metinle de duyurdu. Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Kayıtlı bulunduğum Büyük Birlik Partisi üyeliğinden ve her türlü üyeliklerimden ve Büyük Birlik Kozan Meclis Üyeliği görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." - ADANA