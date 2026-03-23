Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: Çatışmaları Yakından İzliyoruz
23.03.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaları izlediğini ve barışçıl bir çözüm umduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durumu yakından izlemeyi sürdürüyor ve kısa sürede barışçıl bir seyir kazanacağını umuyoruz" dedi.

Rusya, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflardan gelen açıklamaları çelişkili olarak nitelendirerek, "Bugün bazıları birbiriyle çelişen pek çok farklı açıklama yapıldı. Durumu yakından izlemeyi sürdürüyor ve kısa sürede barışçıl bir seyir kazanacağını umuyoruz" dedi.

ABD tarafı İran ile görüşmeler yapıldığını ve pek çok konuda uzlaşı sağlandığını açıklarken, İran tarafı ise söz konusu görüşmeleri yalanladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Kremlin, İsrail, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:46:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.