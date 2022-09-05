Kremlin Sözcüsü Peskov: "Gaz arzındaki problemlerin nedeni Rusya'ya uygulanan yaptırımlar"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da yaşanan doğalgaz problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından Almanya'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunun açıklanmasının ardından Batı'yı suçlayan Peskov, bunun nedeninin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi. Yaptırımların boru hattındaki bakım çalışmalarında "kaosa neden olduğunu" söyleyen Peskov, Rusya'nın siyasi bir hamle olarak Avrupa'ya gaz akışını durduğu iddialarını reddetti.

Gaz akışı yeniden sağlanabilir

Yaptırımların, Alman Siemens şirketinin Portovaya gaz istasyonunda sürdürdüğü bakım çalışmalarını zorlaştırdığını da belirten Peskov, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar. Gaz akışındaki sorunların başka bir neden yok" dedi. Peskov ayrıca, yaptırımların kaldırılması halinde, onarımların kolaylıkla tamamlanabileceğini ve akışın yeniden sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Süresiz olarak durdurdu

Rus petrol şirketi Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım 1 gaz boru hattından Avrupa'ya gaz akışının durdurulduğunu açıklamasının ardından, 3 günlük süre zarfında türbinlerin bakımlarının gerçekleşemediğini duyurmuştu. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" demişti.

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtilmişti. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermemişti. - MOSKOVA