Kremlin Sözcüsü Peskov: "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi"

22.04.2022 13:32
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Kuril Adaları'na yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Kuril Adaları'na yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Rusya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril Adaları'nın güneyi için, "Yasadışı şekilde işgal edilmiş adalar" nitelendirmesine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın bu adımına sert ifadelerle tepki göstererek, "Bu 4 ada da Rusya için teslim edilemez bölgedir. Açık konuşmak gerekirse Japonya'nın düşman bir ülke haline geldiği ve Rusya Federasyonu'na karşı bir dizi düşmanlıkları devam ettirdiğine göre müzakerelerin sürdürülmesinden bahsetmek oldukça zor" ifadelerini kullandı.

" Mariupol'ün kontrolünün Ukrayna'da olduğu yalan"

Ukrayna'daki operasyonlara dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Mariupol kentinde kontrolün hala Ukrayna birliklerinde olduğuna yönelik sözlerini yalanlayarak, "Mariupol kentinin Ukrayna güçlerinde olduğu yalan. Bu açıklamalarda gerçeklik payı yok. Herkesin dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgileri dikkate almasını öneriyoruz" dedi.

"Putin, G20'ye katılıp katılmayacağı konusunda karar vermedi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programları hakkında da bilgiler aktaran Peskov, "26 Nisan'da, Rus olimpiyat ve paralimpik sporcularla bir toplantı planlanıyor. Endonezya'da yapılması planlanan G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılıp katılmayacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Uygun bir karar verildiğinde sizleri bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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